Preoții din Moldova care sunt activi pe rețelele sociale. Ce informații distribuie aceștia

18:00

La iniţiativa UNESCO, Ziua mondială a cărţii şi a drepturilor de autor se sărbătoreşte, în fiecare an, la 23 aprilie, începând din 1996. În 2022, Ziua mondială a cărţii şi a drepturilor de autor este aniversată cu mesajul pentru copii „Eşti un cititor!” (You are a reader!), menţionează www.worldbookday.com. Сообщение Pe 23 aprilie, marcăm Ziua mondială a cărţii şi a drepturilor de autor. De unde vine această sărbătoare появились сначала на #diez.