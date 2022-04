VIDEO „Vă rugați pentru pace și în același timp trimiteți rachete”. Comediantul rus Maxim Galkin critică Rusia după atacul cu rachete în Odesa

12:50

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că intenționează să „falsifice" un referendum de independență în regiunile sudice parțial ocupate Herson și Zaporojie, informează Europa Liberă România. Zelenski i-a îndemnat pe locuitorii zonelor aflate sub ocupație rusă să nu furnizeze nicio informație personală, cum ar fi numerele lor de pașaport, forțelor ruse, într-un mesaj video […]