LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina. O avocată britanică declară că trupele rusești au primit „permisiunea tacită” de a viola în timpul invaziei lor în Ucraina

12:00

Încă e aprilie și încă e Luna de Conștientizare Internațională a Autismului. După ultimul articol în care am vorbit despre autism ca o tulburare de spectru, am răscolit multe amintiri și am dat de multe momente din ultimii ani, pe care le-am formulat ca lecții, pentru că, până la urmă, nicio experiență nu m-a învățat...