VIDEO Presa ucraineană a publicat imagini ale copiilor aflaţi în buncărele de sub uzina Azovstal din Mariupol

10:10

Orașul Chișinău a îmbrăcat straie de sărbătoare. Joi seara, a fost inaugurat iluminatul decorativ din Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, cu prilejul Sărbătorii Învierii. În Scuarul Catedralei au fost amenajate decorațiuni pascale noi, dar și cele rămase din anii precedenți. De asemenea, a fost inaugurată „Căsuța Iepurașului”, un atelier de creație, unde copiii au posibilitatea […] The post FOTO La Chișinău au fost aprinse luminile decorațiunilor pentru sărbătorile de pascale appeared first on NewsMaker.