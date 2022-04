VIDEO „Eu sunt din Transnistria”. Kadîrov a trimis un detașament de voluntari să participe la „operațiunea militară specială” din Ucraina

09:00

Cei 9 reținuți pentru traficarea a circa 100 migranți din regiunea Orientului Mijlociu au primit câte 30 de zile de arest preventiv. Încheierile au fost pronunțate de Judecătoria Chișinău (Sediul Ciocana), la solicitarea procurorilor Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). „Învinuiții sunt din Ceadâr-Lunga și Comrat, iar una din persoane este de sex […] The post 30 de zile de arest preventiv pentru moldovenii care ar fi traficat circa 100 de migranți din Orientul Mijlociu appeared first on NewsMaker.