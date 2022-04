Ministerul Sănătății nu va mai publica zilnic datele privind numărul cazurilor noi de COVID-19

08:30

Secretarul general al PLDM, Alexandru Fetescu, a decedat la doar 36 de ani. Potrivit ex-liderului partidului, Alexandru Bujorean, decesul a survenit „în urma unei banale intervenții chirurgicale". Primul care a anunțat despre decesul lui Alexandru Fetescu a fost ex-președintele PLDM, Vlad Filat. „Subit și atât de tanăr a plecat la cele veșnice, colegul și prietenul […]