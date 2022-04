Ce interzice legea privind simbolurile războiului și cum manipulează unii politicieni? (VIDEO)

10:50

Odată cu apariția unui bebeluș, viața se schimbă la 180 de grade, iar părinții au misiunea de a crește, educa și crea un climat favorabil pentru cel mic. Comunicarea dintre medic și mamă are un rol esențial, iar vizitele medicale recomandate a fi efectuate în primul an de viață sunt obligatorii. În primul an de […] Articolul Medic pediatru, despre vizitele medicale recomandate în primul an de viață al bebelușului apare prima dată în ea.md.