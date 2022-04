Departamentul de Stat al SUA a comentat anunțul Rusiei cu privire la intenția de creare a unor căi de acces în regiunea transnistreană

18:20

În orașele ucrainene eliberate de sub ocupație rusească apar tot mai multe dovezi de violență sexuală. Pe măsură ce trupele rusești s-au retras din orașele și suburbiile din jurul capitalei ucrainene pentru a reorienta efortul de război spre estul Ucrainei, femeile și fetele au ieșit în față pentru a povesti poliției, presei și organizațiilor pentru drepturile omului despre atrocitățile pe care le-au suferit din partea soldaților ruși. Violurile în grup, agresiunile care au avut loc sub amenințarea armei și violurile comise în fața copiilor se numără printre mărturiile sumbre colectate de anchetatori. Experții cred că noi orori vor fi descoperite odată cu eliberarea altor orașe, cum ar fi Mariupolul, aflat sub asediu de mai bine de 50 de zile.