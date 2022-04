Drumul Crucii a fost organizat și în acest an la Nisporeni! Vezi cum s-a desfășurat acesta?

08:40

Marina Tauber spune că nu cedează până nu obține funcția de primar de Bălți și spune că are tot sprijinul locuitorilor municipiului în acest sens. Vicepreședintele partidului politic Șor spune că formațiunea va contesta la CEDO excluderea sa din cursa electorală. Dacă Înalta Instanță va oferi un verdict pe acest... The post Marina Tauber nu cedează! Va candida la anul la alegerile locale din Bălți appeared first on Portal de știri.