Regimul de trecere în regiunea transnistreana, simplificat în perioada Sărbătorilor Pascale

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, spune că nu are nicio îndoială că țara va câştiga războiul declanșat de Rusia, în primul rând datorită curajului ucrainenilor şi apoi datorită prietenilor care ajută ţara sa. El a cerut aliaților să ofere Ucrainei tot ceea ce are nevoie pentru a-l învinge pe Vladimir Putin, pentru că astfel protejează Europa, scrie Digi24. „Acest război are legătură și cu viitorul acestei regiuni. Cât de sigură este securitatea voastră? Ajutorul vostru înseamnă ajut...