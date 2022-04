Un set de timbre cu „corabia rusească” a fost vândut cu 5 mln de grivne. Poșta Ucrainei lansează un model nou

20:30

Moscova a extins lista cetățenilor SUA, cărora le este interzis accesul în Federația Rusă. În document sunt menționați 29 de oameni, inclusiv șeful compaiei Meta, Mark Zuckerbeg. Anunțul a fost făcut pe 21 aprilie de Ministerul rus de Externe. Potrivit reprezentanților instituției, în „lista neagră" au fost incluși vicepreședintele SUA Kamala Harris, reprezentantul oficial al […]