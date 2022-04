Consiliul Audiovizualului va monitoriza emisiunile a 11 posturi TV cu privire la modul de reflectare a simbolurilor interzise

13:30

Pe 22 aprilie e celebrată Ziua Mondială a Planetei Pământ, care în acest an poartă genericul „Investește în planetă noastră” sau Invest In Our Planet în versiunea originală. Cu această ocazie, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS) a publicat un raport în legătură cu Principalii indicatori privind mediul înconjurător în țara noastră pentru anul 2020. Сообщение Astăzi e celebrată Ziua Mondială a Pământului. Vezi care este situația mediului înconjurător în Republica Moldova появились сначала на #diez.