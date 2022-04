Șeful IGP: Indiferent de număr, toți cei care vor purta panglica Sf. Gheorghe vor fi sancționați

18:40

Jucătorii de tenis din Rusia și Belarus nu vor putea participa la ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, din cauza invaziei armatei ruse în Ucraina. Informația a fost făcută publică pe site-ul oficial al organizatorilor. „În circumstanțele unei agresiuni militare nejustificate și fără precedent, ar fi inacceptabil pentru regimul […]