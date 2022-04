Incendiu uriaș la combinatul chimic Dmitrievski, cel mai mare din Rusia

16:50

Postul public de televiziune din Ucraina prezintă povestea tragică a lui Elisei, un băiat de 13 ani care a fost ucis de ruși sub ochii mamei. Drama a avut loc ... Post-ul Elisei, un băiat de 13 ani, a fost ucis de ruși sub ochii mamei: "Ne-au făcut cu mâna, de parcă ne-ar fi urat drum bun, apoi au tras"