Kamala Harris și Mark Zuckerberg au interdicție să intre în Rusia

16:00

Radu Mudreac respinge acuzațiile PG: „Îmi vin mesaje: ori închizi gura, ori pleci din comisia privind carierele” Deputatul socialist Radu Mudreac neagă acuzațiile și afirmă că dosarul penal deschis împotriva sa ar fi reglare de conturi pentru activitatea sa în comisia de anchetă privind carierele. „Când vrei să investești în țara asta, să creezi locuri de muncă, ce faci? Găsești surse, așa era în 2011. Am apelat și eu la rude, am investit, am creat locuri de muncă. Este vreo plângere a cuiva? Nu...