De Paști, toate drumurile duc acasă. Sau nu. Moldovenii din diasporă, între dor și fricile create de război

An de an Campania Masa Bucuriei devine un adevărat Festival al Solidarității, în care sunt implicați sute de voluntari și întreaga societate la nivel național. Anul acesta nu a fost o excepție, iar generozitatea și mărinimia tuturor celor implicați a atins, din nou, cote maxime. De această dată, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”, desfășurată sâmbătă, 16 aprilie, în întreaga țară, au fost colectate peste 30 tone de produse alimentare. Toate donațiile acumulate se vor transforma în prânzuri calde, distribuite pe parcursul întregului an la Cantina Socială a Diaconiei, dar și în pachete alimentare distribuite persoanelor nevoiașe.