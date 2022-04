BNM: Cursul valutar pentru vineri, 22 aprilie

09:40

Ucraina are capacitati reduse de stocare pentru cerealele recoltate in 2022. Mai mult, tara are si dificultati de a exporta productia, din cauza razboiului, anunta un expert din cadrul Programului Alimentar Mondial (World Food Programme – WFP), scrie stiriagricole.ro. Jakob Kern, coordonatorul WFP pentru situatii de urgenta in criza ucraineana, a citat o serie de […] Articolul Fermierii ucraineni nu mai pot să stocheze cerealele apare prima dată în AgroTV.