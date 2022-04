Estonia și Lituania, primele țări europene care califică oficial acțiunile Rusiei în Ucraina drept genocid

15:20

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritatea parlamentară, propune modificări al Codului Muncii. Potrivit noilor prevederi, care urmează a fi supuse dezbaterilor, performanța funcționarilor publici va fi evaluată o dată la șase luni și nu o dată pe an. În urma verificărilor, bugetarii vor putea fi concediați sau promovați. Se propun modificări și la […] The post Proiect de lege. Funcționarii publici vor putea fi concediați mai ușor și deține funcții de conducere doar până la 65 de ani appeared first on NewsMaker.