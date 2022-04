Ambasadorul Rusiei în RM, convocat pentru „limbajul inacceptabil” al purtătoarei de cuvânt a MAE rus în adresa Maiei Sandu

15:50

Un nou secretar de stat, numit la Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Muncii și Protecției Sociale are un nou secretar de stat. Este vorba de Corina Ajder care va fi responsabilă de domeniile relații de muncă, dialog social și asigurări sociale. Corina Ajder este licențiată în drept și are master în administrare publică, obținându-și studiile la USM, precum și la universități din Ungaria și Germania. Are experință în domeniul dreptului muncii. A activat în cadrul Centrului Europea...