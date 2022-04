Școlile din R. Moldova, chemate să se alăture proiectului USAID „Clasa Viitorului”

16:10

Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru Apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul de la București, a anunțat că România va operaționaliza rapid ajutorul financiar de 100 de milioane de euro promis Republicii Moldova. Oficialul a întreprins o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 13-16 aprilie, acolo unde s-a întâlnit cu președintele Maia Sandu. „România va operaționaliza, după votul în Parlament, ajutorul financiar de 100 de milioane de euro antamat în urma Acordului de asistență financiară parafat de premierii Nicolae Ciucă și Natalia Gavrilița în 11 februarie 2022. De asemenea, am reluat angajamentul asumat la Conferința internațională privind crearea Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova din 5 aprilie 2022, prin care Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că Guvernul României oferă un pachet de asistență financiară nerambursabilă în beneficiul Republicii Moldova, în valoare de 10 milioane de euro. Sunt doar două exemple de ajutor concret pe care țara noastră le oferă Republicii Moldova într-un moment foarte delicat din perspectivă socio-economică, mai ales pe fondul războiului absurd început de ruși”, a declarat Nicoleta Pauliuc, după întrevederea cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Senatorul de la București s-a mai întâlnit la Chișinău și cu ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu Lilian Carp, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, în cadrul întâlnirilor avute cu oficialii Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău, președintele Comisiei de Apărare din Senatul României a lăudat eforturile semnificative făcute de autoritățile din Republica Moldova pentru gestionarea crizei migranților ucraineni. Acesta, în contextul în care aproape 400.000 de ucraineni au intrat pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul conflictului armat și 100.000 de oameni se află încă pe teritoriul statului vecin. „Eforturile făcute de Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău este absolut extraordinar având în vedere fluxul migratoriu extrem de mare. Țări din UE – şi asta am văzut în urmă cu câțiva ani în contextul crizei imigranților din Siria – nu s-ar fi descurcat atât de bine ca Republica Moldova, care i-a primit pe refugiați și, la fel ca și România, le-a acordat sprijin și ajutor concret. Este un motiv în plus pentru ca Bruxelles-ul să sprijine accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și să acorde sprijin financiar pentru gestionarea crizei umanitare pe care războiul început de ruși o creează și alimentează continuu”, a afirmat Nicoleta Pauliuc. La întâlnirea cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, oficialul de la București a declarat că România, în calitate de stat membru NATO, va continua să sprijine Republica Moldova în implementarea reformelor stabilite în domeniul apărării. „Chiar dacă, odată cu declararea independenței, Republica Moldova și-a proclamat și neutralitatea, trebuie să găsim soluții pentru ca românii de pe ambele maluri ale Prutului să beneficieze de o umbrelă de securitate”, a mai spus senatorul. De asemenea, președintele Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat a susținut că obiectivul strategic al României de a obține independența energetică națională trebuie să fie extins și la nivelul Republicii Moldova, având în vedere că Federația Rusă nu se ferește să folosească gazul ca armă de șantaj împotriva Chișinăului. „Având în vedere evoluțiile legislative de la București, deciziile strategice, suportul politic pe care acestea le au și investițiile aflate în derulare, independența energetică totală a României poate fi o țintă viabilă în următorii trei, cinci ani. În acest context, în discuțiile avute cu oficialii de la Chișinău, am opinat că această umbrelă de protecție trebuie și va fi extinsă și asupra Republicii Moldova. România are potențialul de a crește capacitatea de producție atât de gaze naturale, cât și de energie electrică în așa fel încât să acoperim și necesarul Moldovei”, a concluzionat Nicoleta Pauliuc. Menționăm că săptămâna trecută, o delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului României, condusă de președintele Comisiei, Nicoleta Pauliuc, a efectuat o vizită la Chișinău. Din delegație au făcut parte și senatorii Gheorghiță Mîndruță, Stela Firu și Liviu-Dumitru Voiculescu. Articolul Senator de la București: România va operaționaliza rapid ajutorul financiar de 100 de milioane de euro promis R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.