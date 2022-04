Primăria orașului Nisporeni a depus două dosare la concursul de proiecte din cadrul programului „Satul European”

08:40

Pe întreg teritoriul Republicii Moldova este emis cod galben de precipitații puternice sub formă de ploi și lapoviță pentru perioada 10-11 aprilie. Se prevăd și intensificări de vânt. Astfel, Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează despre riscurile existente și măsurile care trebuie luate de către populația. Cantitățile de precipitații acumulate pot... The post Meteorologii anunță cod galben de precipitații puternice pe tot teritoriul țării appeared first on Portal de știri.