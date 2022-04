Focul Haric de la Ierusalim va fi adus și în acest an la Chișinău

13:50

Academia de Studii Economice din Moldova a devenit câștigătoarea proiectelor moldo-turce pentru anii 2022-2023. Victoria a fost adusă instituției datorită proiectului „Measuring the performance of SMEs active in the agricultural… Articolul Victorie pentru ASEM. Aceasta a devenit câștigătoarea proiectelor moldo-turce pentru anii 2022-2023 apare prima dată în Good News.