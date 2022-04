Șapte companii sunt gata să livreze Republicii Moldova gaze naturale

11:20

Președintele Comisiei pentru securitate națională, Lilian Carp, a venit cu precizări referitor la legea votată săptămâna trecută în Parlament, care prevede că interzicerea simbolurilor care instigă la ură și război, printre care sunt literele „V" si „Z", dar și panglica Sfântului Gheorghe. Carp susține că legea ar putea intra în vigoare până la 9 mai.