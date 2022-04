Cer variabil în toată țara. Câte grade vor indica termometrele astăzi

17:00

Olga Vitalievna Kiașko știe de mult că are același nume cu cel al soacrei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, însă nu s-a gândit niciodată că ar putea să aibă probleme din acest motiv. De curând, presupuși jurnaliști pro-Kremlin au început să-i bată insistent la ușă și este căutată de tot felul de personaje dubioase. „Încep să mă tem pentru siguranța mea, deși nu mă pierd ușor cu firea”, a declarat Olga, care spune că nu are rude în Ucraina, pentru site-ul Mediazona, citat de The Moscow Times, transmite digi24.ro.