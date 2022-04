SUA, Polonia și Marea Britanie. Ce țări au oferit cel mai substanțial ajutor Ucrainei în războiul împotriva Rusiei

11:15

Domeniul tehnologiilor informaționale este unul plin de provocări, Valeria Veveriță și le-a asumat pe toate atunci când a decis să meargă la Facultatea Technical Computer Science, la University of Twente. Tânăra din Moldova cu mare pasiune ne-a relatat despre cursurile universitare, despre profesoara care a inspirat-o, despre posibila revenire acasă, despre domeniul în care se regăsește cel mai mult, dar și despre cum sistemul educațional din Moldova ar trebui să fie adaptat pentru a forma specialiști și specialiste competitivi și competitive. Сообщение (foto) „Mi-ar plăcea să fac o combinație între IT și mediu.” Valeria Veveriță, despre facultatea de IT în Țările de Jos și despre posibila revenire acasă появились сначала на #diez.