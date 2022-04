Specialiștii în neuroștiințe au explicat ce se întâmplă în creierul câinelui tău atunci când îi vorbești

14:30

Tunel din secolul al XIV-lea, descoperit de muncitorii care lucrează la extinderea metroului din UK Muncitorii care lucrează la extinderea metroului din West Midlands au descoperit un tunel necunoscut care duce la cel mai vechi pub din Birmingham, The Old Crown, care datează din 1368, scrie New Civil Engineer. Midlands Metro Alliance (MMA) realizează extinderea metroului din Birmingham Eastside. Este vorba de 1,7 km de cale ferată din centrul orașului până la Digbeth. Muncitorii MMA au descoperi...