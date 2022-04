Camenca: Drapelul Rusiei de pe clădirea administrației s. Hrustovia a fost rupt. Unul din suspecți a vrut să și-l atârne în cameră

14:20

În Rusia a fost blocat site-ul organizației pentru drepturile omului Human Rights Watch. Organizația, anterior, a raportat în mod repetat despre execuțiile extrajudiciare și violență, inclusiv violență sexuală din partea armatei rusești, implicată în invazia militară asupra Ucrainei. Pe 18 aprilie, avocații proiectului Roskomsvoboda au declarat că site-ul a devenit inaccesibil, după ce a fost […]