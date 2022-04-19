FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA INVESTEȘTE O JUMĂTATE DE MILION DE DOLARI ÎN CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎNTREPRINDERILOR DE STAT

Infotag, 19 aprilie 2022 10:00

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SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, ÎN PARLAMENT AR INTRA ACELEAŞI PARTIDE, DAR PAS N-AR MAI OBŢINE MAJORITATEA Infotag
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MISIUNEA FMI VA RECOMANDA FONDULUI SĂ MAJOREZE ASISTENŢA PENTRU MOLDOVA CU 267 MILIOANE USD Infotag
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