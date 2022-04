FlightRadar: ​O aeronavă din Rusia care își recupera diplomații expulzați a făcut un ocol de 15000 de kilometri din cauza interdicțiilor

Un avion trimis de la Moscova pentru a recupera diplomații ruși expulzați din Spania și Grecia a fost forțat să facă un ocol de 15.000 km din cauza interdicțiilor UE aplicate avioanelor rusești, potrivit datelor FlightRadar. „Spania și Grecia au făcut această unică excepție pentru ca aeronava să poată intra în spațiul lor aerian, dar celelalte țări nu au avizat survolul aeronavelor rusești”, a scrie FlighRadar. Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece,...

