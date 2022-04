Propaganda rusă nu are limite! Adevărul despre soarta echipajului crucișătorului „Moskva” este ascuns. Ce li se spune oamenilor

12:00

Daca Vladimir Putin s-a afisat mereu la patru ace si in haine scumpe, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a preferat sa stea in Kiev si sa umble pe strazi in haine ... Post-ul De ce Volodimir Zelenski a purtat haine verzi de la începutul războiului apare prima dată în Unica.md.