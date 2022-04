Preot: În Săptămâna Patimilor creștinii sunt îndemnați să se abțină de la petreceri

19:20

Comandantul unității militare ucrainene din orașul asediat Mariupol i-a scris o scrisoare deschisă papei Francisc, în care face apel la salvarea oamenilor rămași în oraș, sub bombardamentele puternice ale trupelor ruse, potrivit CNN, citate de Digi24. În scrisoarea publicată pe site-ul Ukrainska Pravda, maiorul Serghei Volina, comandantul Brigăzii 36 de Pușcași Marini, a scris: „Nu am văzut apelurile dvs către lume și nu v-am citit ultimele declarații. Am luptat timp de peste 50 de zile, complet...