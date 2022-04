BANI.MD | Mii de moldoveni bat la porțile României! Vasluiul „explodează” ca populație

15:50

Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a postat o nouă galerie foto impresionantă prin care arată lumii cum arată Ucraina în cea de-a 54 zi de război. „Fiecare națiune are dreptul la o viață independentă. Fiecare oraș are dreptul la securitate completă. Fiecare persoană are dreptul la libertate și la căutarea propriei fericiri. Oamenii nu ar trebui […] Articolul FOTO Noi poze răvășitoare publicate de președintele Zelenski! „Fiecare popor are dreptul la Independență!” apare prima dată în Realitatea.md.