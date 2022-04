Doi combatanți britanici au fost luați prizonieri de ruși în Ucraina. Ce au cerut aceștia

09:50

Te salut, cititorule EA.md. Haide cu noi într-o nouă călătorie prin țară. În acest weekend am pornit, și nu știam unde. Ziceam s-o luăm iarăși spre Orhei, apoi, vedem unde ne-or duce ochii. În drum ne-am amintim că nu fusesem niciodată la Molovata. Așa că, am mers într-acolo. Molovata este un sat din raionul Dubăsari, […] Articolul „Cum merge pescuitul?” Podul plutitor de la Molovata (Fotoreportaj) apare prima dată în ea.md.