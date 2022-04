Lucrări de modernizare și reparație capitală a drumurilor din orașul Durlești

11:20

Asociația Forța Fermierilor a organizat astăzi, la Căușeni, prima ședință după înregistrare. Despre aceasta a anunțat conducătorul organizației, Alexandru Slusari, transmite PROVINCIAL. „Am pășit cu dreptul. O discuție foarte constructivă și productivă. Am aprobat planul de acțiuni și am rezolvat mai multe chestiuni interne. Am convenit că în câteva luni convocăm Congresul agricultorilor. Toți agricultorii […]