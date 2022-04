Gavrilița a explicat de ce nu sunt permise zborurile spre Federația Rusă

17:40

Pe 15 aprilie, Serviciul ucrainean de Grăniceri a făcut public cazul unui „tânăr îmbrăcat în haine de femeie” ce intenționa să părăsească Ucraina și să intre în Moldova. Angelica Frolov, coordonatoare de program al centrului de informație Genderdoc-M, a declarat pentru NM că este vorba, de fapt femeie trans care încă nu a avut timp […] The post Genderdoc-M: „Tânărul ucrainean îmbrăcat în haine damă” care intenționa să ajungă în Moldova era, de fapt, femeie trans appeared first on NewsMaker.