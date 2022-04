O nouă întâlnire cu clienții maib: datorită feedbackurilor constructive avansăm împreună la nivelul următor

20:30

O serie de companii din Ucraina încă mai continuă să activeze, chiar și în această perioadă grea de război. Este vorba despre aplicații mobile pentru fitness, branduri de îmbrăcăminte și încălțăminte sau chiar aplicații care utilizează tehnologia inteligenței. Pentru ai sprijini pe antreprenori, pe rețelele sociale a fost lansată campania „Spend With Ukraine To Stand With Ukraine”, ceea ce se traduce ca „Cheltuie cu Ucraina pentru a susține Ucraina”. AGORA vă prezintă o serie de companii fondate în țara vecină, care au devenit cunoscute la nivel global, și ale căror servicii le puteți utiliza pentru a susține poporul ucrainean.