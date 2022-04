VIDEO Primarul orașului Bucea: Soldații ruși au violat paznicul unui sanatoriu. Acesta a murit

19:20

În anul 2021, președintele rus Vladimir Putin a obținut 10,2 milioane ruble (122,5 mii de dolari). Potrivit declarației de avere și venit, publicat pe 15 aprilie, pe site-ul Kremlinului, Putin a inclus și mai multe proprietăți, potrivit Tass. Lista proprietăților declarate de președintele Rusiei nu s-a schimbat în decursul acestui an. Detine un apartament de […]