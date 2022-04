Cum cetățenii ar putea primi cote de teren agricol?

09:50

Dracila – Lemnul Galben (Berberis vulgaris) este un arbust spinos, ce creste la mar­ginea padurilor, prin tufisuri, in locurile pietroase, fiind uneori cultivat ca gard viu. Pe langa aspectul decorativ, arbustul are si rol terapeutic, proprietatile sale fiind cunoscute de mii de ani, scrie sfatnaturist.ro. Arbustul creste pana la inaltimea de 2-3 m, cu tulpina […] Articolul Lemnul Galben, ce proprietăți și beneficii are arbustul spinos apare prima dată în AgroTV.