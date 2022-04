Două încăperi locative în valoare de peste 2 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI

20:40

Luna plină din aprilie, cunoscută sub numele de Luna Roz, vizibilă weekend-ul acesta Potrivit NASA, Luna roz va fi la apogeu sâmbătă, 16 aprilie 2022. Luna plină din aprilie, cunoscută și sub numele de „Luna roz”, va lumina cerul pe tot parcursul weekendului, ceea ce o va face cel mai popular spectacol astronomic din acest an. Această lună plină corespunde pentru hinduși cu Hanuman Jayanti, care reprezintă nașterea Domnului Hanuman. Ea este sărbătorită în majoritatea zonelor în ziua de lună plin...