Există şi tristeţe de Florii… Hristos era întîmpinat cu osanale de cei care peste cîteva zile vor cere Răstignirea Lui

Intrarea Mantuitorului in Ierusalim nu este altceva decat intrarea Domnului in Saptamana Patimilor. Desi Mantuitorul intra triumfal in Ierusalim, El merge totusi spre suferinta si moarte. Prin Sfintele si mantuitoarele Sale Patimiri, El ridica natura omeneasca din moarte, natura supusa stricaciunii din cauza caderii in pacat. Au fost persoane care au marturisit ca Hristos era surd fata […] detalii...

