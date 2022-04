Recrutată pentru războiul informaţional al Moscovei la doar 12 ani. Fata e rănită, singură şi probabil va ajunge într-un orfelinat din Rusia

09:10

Reprezentantul armatei separatiste, Eduard Basurin, a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate, pentru că ar fi dezvăluit planurile Rusiei de a folosi arme chimice în Mariupol, spun serviciile de informații ucrainene, potrivit The Kyiv Independent și Nexta, citate de HotNews. Eduard Basurin, purtător de cuvânt militar pentru Republica Populară Donețk, ar fi fost dus într-o direcție necunoscută de către ofițerii FSB. ️Ukraine's intelligence: FSB detains Russia's proxy in Donbas over chemi...