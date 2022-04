Sute de camioane au rămas blocate la granița dintre Polonia și Belarus

14:20

Regizorul și producătorul de film rus Vladimir Bortko, fost membru al Dumei de Stat, a spus că scufundarea navei amiral Moskva reprezintă un motiv de război față de Ucraina. Vorbind la acest subiect, acestuia i-au dat lacrimile în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune rusesc Rusia 1. Potrivit lui Bortko, faptul că […] The post VIDEO Cu lacrimi în ochi la TV, un politician rus spune că scufundarea navei amiral „este motiv de război” cu Ucraina appeared first on NewsMaker.