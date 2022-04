Oamenii de știință au descoperit o nouă gaură neagră în Universul timpuriu

16:30

A început târgul de mașini din New York: SUV-urile, vedetele ediției de anul acesta Show-ul auto de la New York este deschis ieri pentru public. Evenimentul a fost în zilele precedente deschis pentru presă. Kia, BMW, Lamborghini sau Hyundai au prezentat noi modele. Pentru fanii auto, Crăciunul a venit mai devreme. În New York a început show-ul auto, iar producătorii nu au făcut rabat de la modele noi, concepte spectaculoase și multe mașini electrice. Show-ul auto de la New York a revenit după do...