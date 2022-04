Tariful pentru transportarea deșeurilor municipale ar putea crește de două ori

12:00

Kievul susține că armata rusă este cea care a bombardat localitatea Klimovo din regiunea Breansk. Drept dovadă, Serviciul ucrainean de Securitate a publicat o înregistrare audio, care ar reprezenta discuția dintre un soldat rus aflat în Donețk și o femeie. Pe 15 aprilie, Serviciul ucrainean de Securitate a publicat o interceptare telefonică dintre un soldat