De la începutul războiului, peste 384.000 de ucraineni au intrat în R. Moldova. Câți au rămas

Ministrul slovac al apărării l-a numit pe Putin este ca Hitler, relatează The New York Times. Jaroslav Nagy a declarat că Putin trebuie oprit în Ucraina înainte de a putea avansa spre Vest şi că „Ucraina se luptă literalmente pentru viitorul nostru”. Într-un interviu pentru The New York Times, ministrul Apărării din Slovacia, Jaroslav Nad … Articolul Ministrul slovac al Apărării: „Putin este noul Hitler. Trebuie oprit în Ucraina pentru a nu avansa spre Vest” apare prima dată în ZUGO.