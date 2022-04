Laborator Digital – inaugurat la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul! Circa 3.000 de elevi vor avea posibilitatea să-și dezvolte abilitățile digitale

15:40

Primarul comunei Stăuceni, Alexandru Vornicu, astăzi, a depus dosarul pentru aplicare la fondul de Dezvoltare Regională și Locală, -“Satul European”, pentru obținerea finanțării nerambursabile pentru construcția Parcului din str. Mateevici cu suprafața de 1.8 ha, informează PROVINCIAL. „Este un proiect la care muncim de un an și jumătate. Am parcurs toate procedurile de elaborare a […] Post-ul Primarul comunei Stăuceni, Alexandru Vornicu: Astăzi am depus dosarul pentru aplicare la fondul de Dezvoltare Regională și Locală -“Satul European” apare prima dată în Provincial.