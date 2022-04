Zelenski i-a cerut lui Biden să declare Rusia „stat sponsor al terorismului” (Washington Post)

17:30

Voluntarii din Ungheni, alături de refugiații din Ucraina: „Atâta recunoștință și atâtea lacrimi nu am văzut în viața mea” Voluntarii de la Centrul de tineret Ungheni se implică activ în susținerea refugiaților din Ucraina. Tinerii spun că nu pot rămâne indiferenți și că fiecare dintre ei ajută, cum poate, refugiați ucraineni adăpostiți la Ungheni. „Am auzit cuvântul mulțumesc de sute de ori, în diferite limbi. Am văzut zâmbete de recunoștință, dar și multe lacrimi, cred că mai multe decât în to...