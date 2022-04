Rusia avertizează R. Moldova să se abțină de la acțiuni care ar dăuna relațiilor bilaterale

12:30

Pentru al XIII-lea an consecutiv, în preajma Sfintelor Paști, Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei a lansat Campania Masa Bucuriei, cel mai mare proiect național de solidaritate socială în sprijinul oamenilor nevoiași. Campania va fi realizată în parteneriat cu Banca de Alimente (primul program de prevenirea a risipei alimentare și foamei în R. Moldova) și alte organizații sociale, precum și cele mai mari rețele de magazine din Republica Moldova. „Și în acest an, cu Masa Bucuriei aducem mesajul de bunătate pentru oamenii care fac cu greu față nevoilor cotidiene. Campania din acest an va fi una de amploare la nivel național, întrucât implică toate rețelele mari de supermarketuri, zeci de prestatori de servicii sociale, ONG-uri, comunități. Pe 16 aprilie, Diaconia împreună cu Banca de Alimente, alți parteneri și desigur sutele de voluntari vă îndeamnă să donați alimente. Fiecare donație înseamnă ziua de mâine pentru cei pe care îi ajutăm”, a declarat Igor Belei, directorul executiv al „Diaconia”. Sâmbătă, 16 aprilie, în cadrul Campaniei este organizată colecta națională de produse alimentare în circa 100 de magazine din întreaga țară. Astfel, toți doritorii de a sprijini proiectul sunt îndemnați să facă o donație de produse alimentare neperisabile în rețelele de magazine din Chișinău: Metro Moldova, Kaufland Moldova, Linella, Fidesco, Local, Bonus, Family Market, Fourchette, Velmart, Green Hills, Supermarket Nr1), cât și în alte 17 localități (Fetești, Soroca, Ungheni, Cania, Căușeni, Telenești, Stăuceni, Hîncești, Roșcani, Ciucur Mingir, Bălășești, Dondușeni, Călărași, Peresecina, Orhei, etc.) În magazine, oamenii vor fi îndemnați de voluntarii Diaconiei să doneze produse alimentare neperisabile pentru a asigura o masă caldă celor care într-adevăr au nevoie. Se recomandă donațiile de produse alimentare neperisabile și cu termen de valabilitate mai mare: crupe, ulei, paste, zahăr, sare, conserve, întrucât acestea vor fi distribuite către beneficiari pe parcursul întregului an. Toți cei care vor să susțină oamenii nevoiași, asistați de Diaconia și Banca de Alimente, pot face o donație pe parcursul întregului an. Cu 65 de lei puteți oferi un prânz cald unui bătrân timp de o săptămână, la Cantina Socială din Chișinău. Toate resursele acumulate în campanie vor deveni prânzuri calde sau pachete alimentare oferite pe parcursul anului în cantine sociale și alte tipuri de servicii de asistență pentru oamenii nevoiași. Articolul Misiunea „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei lansează campania „Masa Bucuriei” pentru Paști apare prima dată în InfoPrut.