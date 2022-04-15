Анонс мероприятий на 16 апреля

Новости Приднестровья, 15 aprilie 2022 18:20

9:00 Открытый чемпионат СДЮШОР №3 по теннису, посвященный Дню освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков г. Тирасполь, корты СК «ТИР-СПОРТ» ул. 95-й Молдавской дивизии, 2А 10:00 Открытый Чемпионат ПМР по спортивной акробатике г. Тирасполь, МУ «Центр досуга молодежи «Юбилейный» ул. Карла Либкнехта, 98а 10:00 Открытый Чемпионат города Тирасполя по плаванию г. Тирасполь, МОУ ДО «ТСДЮШОР плавания» ул. Синёва, 1«а» с 10:00 Международная Регата памяти Алексея Федоровича Царева по акад...

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Acum 30 minute
18:20
Анонс мероприятий на 16 апреля Новости Приднестровья
9:00 Открытый чемпионат СДЮШОР №3 по теннису, посвященный Дню освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков г. Тирасполь, корты СК «ТИР-СПОРТ» ул. 95-й Молдавской дивизии, 2А 10:00 Открытый Чемпионат ПМР по спортивной акробатике г. Тирасполь, МУ «Центр досуга молодежи «Юбилейный» ул. Карла Либкнехта, 98а 10:00 Открытый Чемпионат города Тирасполя по плаванию г. Тирасполь, МОУ ДО «ТСДЮШОР плавания» ул. Синёва, 1«а» с 10:00 Международная Регата памяти Алексея Федоровича Царева по акад...
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Она посвящена Дню освобождения узников концлагерей и освобождению города от фашистов
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Анонс мероприятий на 12 апреля Новости Приднестровья
г. Тирасполь, в филиалах МУ «Тираспольский объединённый музей» 9:00 Митинг «Пусть будет Мир», посвящённый Дню освобождения г. Слободзея от немецко-румынских захватчиков 9:00 Баннерная выставка «Была война, была Победа», посвященная Дню освобождения Слободзейского района от немецко-румынских захватчиков 9:00 Митинг-реквием «И помнит мир спасенный», посвященный Дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков 9:30 Возложение цветов к памятному знаку на месте переправы понтонного полка 10:00...
10 aprilie 2022
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Анонс мероприятий на 11 апреля Новости Приднестровья
9 aprilie 2022
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Анонс мероприятий на 10 апреля Новости Приднестровья
10:00 Открытый чемпионат Тирасполя по велосипедному спорту, посвящённый памяти заслуженного тренера Ю. С. Миркина 10:00 Открытый лично-командный чемпионат и первенство ПМР по художественной гимнастике 10:00-19:00 Выставка «Цветы Победы» Народного клуба декоративно-прикладного творчества и ИЗО «Самоцветы» и Образцового кружка вязания и поделок «Волшебный клубок» Тирасполь, Тираспольский Дом народных традиций и ремёсел Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Арон...
8 aprilie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 9 апреля Новости Приднестровья
10:00 Открытый чемпионат г. Тирасполь по бадминтону, посвященный Дню освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков г. Тирасполь, МОУ «ТСШ № 18», ул. Комсомольская, 4/3 10:00 Открытый лично-командный чемпионат и первенство ПМР по художественной гимнастике 10:00, 15:00 Открытый чемпионат г. Тирасполь по шахматам, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 10:00 Открытое первенство г. Тирасполь по борьбе дзюдо г. Тирасполь, МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса», у...
7 aprilie 2022
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Анонс мероприятий на 8 апреля Новости Приднестровья
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1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Решение Оперштаба от 30 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
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27 martie 2022
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27 марта потеплеет до +12°С Новости Приднестровья
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25 martie 2022
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Анонс мероприятий на 26 марта Новости Приднестровья
09:00 Митинг, посвящённый Дню освобождения села Андреевка, литературно-музыкальная композиция Рыбницкий район, с. Андреевка, братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ 09:00 Международный турнир на призы Даниелы Могурян по художественной гимнастике 10:00, 12:00, 14:00 Занятия с детьми-участниками проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 10:00 Митинг «Нам эхо памяти дано…», посвящен...
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Решение Оперштаба от 21 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
21 martie 2022
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Анонс мероприятий на 22 марта Новости Приднестровья
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Решение Оперштаба от 21 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
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От гречки до перловки: Рыбница и запас круп Новости Приднестровья
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Анонс мероприятий на 17 марта Новости Приднестровья
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