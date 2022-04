Utilajele agricole s-au scumpit din cauza creșterii prețurilor la oțel

17:10

Cand se face saparea in jurul pomilor. Oricine are o livada in spatele casei stie ca are o gramada de treaba de facut. Spre exemplu, una dintre lucrarile peste care nu se poate trece in timpul toamnei este cea care se refera la sapatul pomilor fructiferi, scrie cand.ro. Saparea pomilor se face intotdeauna inainte de […] Articolul Când se face săparea în jurul pomilor și de ce este necesară apare prima dată în AgroTV.